Вице-губернатор Подмосковья посетил литургию в храме Дмитровского округа

13 июня Александр Чупраков стал участником богослужения в Введенском храме деревни Очево. Литургию возглавил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Богослужение объединило духовенство, прихожан и гостей из разных уголков Подмосковья. В совместной молитве приняли участие благочинные церковных округов, настоятели храмов и монастырей, жители округа и паломники.

Среди почетных гостей также были настоятельница Спасо-Влахернского женского монастыря игумения Александра, заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина, председатель регионального отделения «Союза православных женщин» Светлана Тягачева и президент Ассоциации малых и средних городов России Валерий Гаврилов.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что Введенский храм в Очево — это место с богатой историей и особой духовной атмосферой. Такие события напоминают о важности сохранения традиций, уважения к своим корням и памяти о людях, посвятивших жизнь служению ближним. Сегодня храм продолжает объединять жителей, оставаясь важной частью культурной и духовной жизни округа.

Благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз и настоятель храма протоиерей Ростислав Шишов поблагодарили владыку Кирилла за молитвы и внимание к жизни прихода. После литургии состоялась лития у могилы почетного настоятеля храма архимандрита Паисия, многие годы посвятившего служению Церкви.

Завершился день братской трапезой в приходском доме. Такие мероприятия способствуют сохранению духовного наследия округа, укреплению традиционных ценностей и развитию общественного единства.​​