Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная рассказала о помощи ветеранам СВО

Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная провела встречу с представителями федеральных исполнительных органов власти. Собрание прошло в доме правительства региона. Участники обсудили мероприятия в честь годовщины Великой Победы и помощь ветеранам ВОВ и СВО. Об этом пишет министерство территориальной политики Подмосковья.

«Ребята возвращаются, ребят мы очень ждем. Мы уверены, что та большая работа, которая проводится в сейчас Подмосковье, даст возможность каждому герою и героине проявить себя в новом качестве в мирной жизни», — отметила Нагорная.

Вице-губернатор Подмосковья рассказала о стартовавшем в феврале региональном проекте «Герои Подмосковья». Это образовательная программа, разработанная совместно с РАНХиГС, для участников СВО. Она включает годовое обучение в очном и заочном форматах. До 30 апреля идет прием заявок, обучение стартует в сентябре.

Министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова познакомила участников совещания с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Организация появилась в феврале этого года. Она занимается поддержкой участников и ветеранов СВО, членов их семей, помогает в реабилитации и трудоустройстве вернувшихся бойцов.

Кроме того, Евгения Ларионова, возглавляющая управление по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Минсоцразвития МО, презентовала федеральным коллегам те меры соцподдержки участников СВО и их родственников, которые действуют в Подмосковье.