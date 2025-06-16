Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная побывала с рабочим визитом в Жуковском

Рабочий визит в Жуковский совершила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная. Она посетила технопарк Центрального аэрогидродинамического института и поучаствовала в профильном заседании.

В технопарке Марии Нагорной показали производственные площадки, лаборатории, научно-технологические разработки резидентов и стартапы. Она побывала в помещениях, где дети занимаются авиа- судомоделированием.

«Мария Николаевна также приняла участие в заседании президиума Совета директоров предприятий города. Обсудили перспективы развития наукограда, вопросы, связанные с научно-производственной сферой», — отметил временно исполняющий обязанности главы городского округа Жуковский Андроник Пак.

На встрече Мария Нагорная озвучила, что планов по объединению Жуковского с каким-либо другим городским округом нет.

«Та информация, которая периодически появлялась на этот счет в социальных сетях, — не больше, чем слухи. Жуковский — наукоград Российской Федерации, центр авиационной науки и техники, самостоятельный город и таковым он будет оставаться и впредь. А вот его дальнейшему развитию правительство Подмосковья и лично губернатор Андрей Воробьев будут уделять особое внимание», — добавила Мария Нагорная.