Вице-губернатор Нагорная провела встречу с финалистами проекта «Герои Подмосковья»
Обучение ветеранов СВО по программе «Герои Подмосковья» продолжается в мастерской управления «Сенеж». С участниками проекта встретилась вице-губернатор Мария Нагорная. Она подвела итоги первого этапа стажировки и поставила задачи на следующий.
В рамках встречи бойцы и их кураторы обсудили оптимизацию программы и способы сделать практическую часть еще более эффективной и полезной.
Мария Нагорная также стала наставником для обучающихся по программе.
«Наставник — это ответственность. Каждый участник программы прошел свой жизненный путь, очень тяжелый, героический, принимая решения о защите родины. Многие из них уходили добровольцами. Помочь понять, чем его героизм может быть полезен на гражданской службе — это основное, что требуется от наставника», — сказала она.
Программа дает возможность примерить на себя службу в государственных и муниципальных органах власти.
«Спикеры делятся своим опытом. Это очень авторитетные люди, которые многого добились. Это не просто лекции, это живое общение. В первую очередь для себя я хочу получить знания и практику в общественной работе. Это очень интересно, это сложно. Будем пытаться и стараться, время покажет, на что мы способны», — сказал участник проекта Святослав Варанкин.