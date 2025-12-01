Вице-губернатор Нагорная провела встречу с финалистами проекта «Герои Подмосковья»

Обучение ветеранов СВО по программе «Герои Подмосковья» продолжается в мастерской управления «Сенеж». С участниками проекта встретилась вице-губернатор Мария Нагорная. Она подвела итоги первого этапа стажировки и поставила задачи на следующий.

В рамках встречи бойцы и их кураторы обсудили оптимизацию программы и способы сделать практическую часть еще более эффективной и полезной.

Мария Нагорная также стала наставником для обучающихся по программе.

«Наставник — это ответственность. Каждый участник программы прошел свой жизненный путь, очень тяжелый, героический, принимая решения о защите родины. Многие из них уходили добровольцами. Помочь понять, чем его героизм может быть полезен на гражданской службе — это основное, что требуется от наставника», — сказала она.

Программа дает возможность примерить на себя службу в государственных и муниципальных органах власти.

«Спикеры делятся своим опытом. Это очень авторитетные люди, которые многого добились. Это не просто лекции, это живое общение. В первую очередь для себя я хочу получить знания и практику в общественной работе. Это очень интересно, это сложно. Будем пытаться и стараться, время покажет, на что мы способны», — сказал участник проекта Святослав Варанкин.