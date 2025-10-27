Вице-губернатор Мурашов: 1,8 тысячи подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года

Фото: Лифт в подъезде дома для переселенцев в ЖК «Высокий берег» Лыткарино / Медиасток.рф

Текущий ремонт подъездов продолжается в Подмосковье. Силами управляющих компаний обновляются входные группы, окна, светильники и почтовые ящики. Андрей Воробьев отметил важность этой работы для комфорта жителей.

Текущий ремонт включает в себя простые работы, которые не требуют подключения ФКР. Это восстановление входной группы, стен, потолков и полов, почтовых ящиков, освещения и окон. По словам вице-губернатора Владислава Мурашова, такой ремонт проводится в среднем раз в пять лет.

В этом году в программу вошли 1,8 тысячи подъездов. Это почти 400 жилых домов с охватом 289 тысяч человек. Работы уже завершили в 70% из них. Лидерами среди округов стали Орехово-Зуево, Талдом, Можайск и Мытищи.

В следующем году в Подмосковье предложили разделить все подъезды на два типа: находящиеся на балансе муниципальной управляющей компании и те, кто выбрала частную организацию. Первым будут предоставлять дополнительное финансирование, чтобы ремонт был быстрее и качественнее.

Программу по обновлению подъездов в следующем году должны составить и утвердить до 1 декабря.

«Если 1 декабря не будет представлена дорожная карта, то по управляющим компаниям выходят с проверками, выписывают им штрафы и выставляют предписания», — сказал Мурашов.

Он добавил, что при повторном нарушении организации лишают лицензии.