Вице-губернатор Московской области Локтев проверил ход ремонта школ в Серпухове

Вице-губернатор Московской области Владимир Локтев и министр строительного комплекса региона Александр Туровский оценили темп работ в школах № 7 и 10 города Серпухова. На объектах ведутся отделочные и фасадные работы, продолжается монтаж инженерных коммуникаций и устройство входных групп. Подрядчик также приводит в порядок прилегающую территорию.

Капитальный ремонт школ начался в августе 2025 года. В рамках проекта планируется отремонтировать фасады и кровли, заменить все инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, сантехническое оборудование. Также будут проведены работы по устройству внутренних перегородок и отделке помещений. Помещения оснастят современным оборудованием и мебелью. Кроме того, благоустроят пришкольную территорию.

«В Московской области реализуется большая программа капитального ремонта объектов образования. В этом году к 1 сентября мы сдаем 48 школ. Поэтому от строителей требуется не только качество, но и скорость работы, что чрезвычайно важно», — сказал Владимир Локтев.

В ходе осмотра перед подрядчиком еще раз обозначили необходимость завершения всех работ до 20 августа. Согласован график завершения строительно-монтажных работ и сроки по ключевым этапам. Поставлена задача с 18 июля привлечь дополнительные бригады для завершения фасадных работ. Сейчас внутри зданий строители занимаются устройством инженерных сетей, перегородок и предчистовой отделкой помещений. Мебель и оборудование закуплено и ждет поставки на объект.

Всего в округе после капремонта в День знаний откроются четыре школы, а по всему региону — заработают 48 школ.