Вице-губернатор и министр строительного комплекса проверили ремонт школ в Подмосковье

В Пушкине и Сергиевом Посаде вице-губернатор Московской области Владимир Локтев и министр строительного комплекса Александр Туровский оценили ход капитального ремонта образовательных учреждений.

В рамках инспекции были осмотрены ключевые объекты, на которых в данный момент ведутся активные работы. Несмотря на некоторые выявленные недочеты, все они оперативно фиксируются и берутся в проработку.

Владимир Локтев подчеркнул, что перед подрядчиками поставлена четкая задача — завершить все работы в срок. Подрядчики работают в усиленном режиме, привлекая необходимые ресурсы для соблюдения графиков.

Александр Туровский отметил, что все зафиксированные в ходе объезда замечания носят рабочий характер и будут устранены в срок. Задачи будут выполнены в полном объеме и вовремя.

Все проинспектированные объекты должны быть сданы к 1 сентября. Это принципиальная позиция руководства области, и задача будет безусловно выполнена.