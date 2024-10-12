Вице-губернатор Хромушин проверил готовность к зиме котельных Солнечногорска

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин посетил с рабочим визитом Солнечногорск. В ходе выезда он проверил готовность к зимнему отопительному сезону двух котельных — ГЭМЗ на улице Красной и в деревне Ложки.

«Сегодня с командой работали в Солнечногорске, здесь мы включили тепло полностью на всех социальных объектах и 95,7% многоквартирных домов», — указал Хромушин.

На сегодняшний день без тепла осталась лишь часть района Выстрел, что связано с обновлением тепловых сетей. Он пояснил, что запуск отопления в старых сетях может привести к прорывам, и заверил, что на следующей неделе планируется обеспечить теплом оставшиеся дома.

Также он посетил котельную ГЭМЗ и деревню Ложки, где старая котельная уже не функционировала. В настоящее время в Ложках запустили блочно-модульную котельную, которая полностью обеспечивает жителей теплом. Кроме того, в резерве имеется передвижная БМК, а на старом объекте идет работа по установке нового котла.

Котельная ГЭМЗ обслуживает 25 многоквартирных домов и три социальных объекта, обеспечивая теплом более 7,5 тысячи жителей. В котельной установлено пять котлов, три из которых полностью функционируют и способны удовлетворить потребности по тепло- и горячему водоснабжению.

Котельная в деревне Ложки обеспечивает теплом и горячей водой 10 многоквартирных домов, в которых проживают почти тысяча человек, а также три социальных объекта. В этой котельной успешно запущена БМК, работавшая на протяжении прошлого отопительного сезона. Специалисты наладили автоматику котлов и отвязали блочно-модульную котельную от старой системы.

Хромушин подытожил, что в Московской области завершен процесс подачи отопления во все объекты социальной инфраструктуры. До вечера понедельника планируется завершить запуск отопления во всех многоквартирных домах региона.

Он также отметил, что особое внимание уделяется нескольким муниципалитетам, включая Солнечногорск, Воскресенск, Сергиев Посад, Пушкино, Подольск, Химки и Чехов, где проведены масштабные работы.

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