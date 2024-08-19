Виталия Соловьева избрали старостой деревни Головково под Солнечногорском

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Выборы старосты прошли в деревне Головково под Солнечногорском. Почти 70 человек проголосовали за коренного жителя населенного пункта Виталия Соловьева.

За избирательным процессом наблюдали исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, а также общественники Наталья Никитина и Александр Болтенков.

Во время мероприятия жители озвучили ряд актуальных проблем, требующих решения: ремонт мостика, укрепление обочин, установка камеры наблюдения у контейнерной площадки, очистка пруда и устройство детской площадки.

«Мы находимся в плотном взаимодействии со старостами сельских населенных пунктов. Они помогают выстроить конструктивный диалог с жителями и лучше понять, что происходит на местах. Сообща мы находим пути и возможности, чтобы решать насущные вопросы», — подчеркнула Майя Морева.

Напомним, что статус старосты введен в Солнечногорске в 2020 году. Старостам выдают удостоверения и ежемесячно выплачивают денежное поощрение. Назначение происходит по решению совета депутатов на основе итогов схода граждан.

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