Вишняковский парк в Балашихе благоустроят в 2026 году

Вишняковский лесопарк в городском округе Балашиха активно развивается, чтобы стать еще более удобным и привлекательным для жителей и гостей. На текущем этапе расширяют дорожно-тропиночную сеть, устанавливают системы видеонаблюдения, освещения и оповещения.

В ближайших планах — создание лыжной трассы, павильонов для проката спортивного инвентаря, веревочного парка, фестивальной площадки со сценой, новых прогулочных маршрутов и площадки для выгула собак. Также продолжится озеленение территории.

Уже реализованы значимые проекты: открыта набережная пруда с зонами отдыха, проложены пешеходные маршруты, включая тематический маршрут Мейерхольда с обустроенными зонами у родника, установлены детские и спортивные площадки, благоустроен сам родник.

Завершение всех работ по благоустройству Вишняковского лесопарка запланировано на 2026 год. Жители Балашихи получат современное и комфортное пространство для отдыха и активного досуга.