Вишняковский лесопарк в Балашихе благоустроят к октябрю

Второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка продолжается в Балашихе. Там появятся места для отдыха и игр, спортивная зона и многое другое. Все работы планируют завершить к октябрю.

Площадь территории составляет 85 гектаров. В рамках проекта там создадут современное место для отдыха, занятий спортом и проведения культурных мероприятий.

Как рассказали в министерстве благоустройства, в лесопарке проложат сеть дорожек и тропинок, обустроят игровую площадку для детей, установят спортивное оборудование, откроют павильон проката.

Особое внимание уделят культурной составляющей. На территории разместят фестивальную площадку с арт-объектом — Башней Мейерхольда, а также зону выгула собак, скамейки, информационные стенды и перголы. В парке высадят кустарники, установят систему освещения и камеры видеонаблюдения.

Сейчас специалисты устанавливают арт-объект, канатный комплекс, хозяйственный двор, прокат и раздевалки.