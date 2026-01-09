Вишняковский лесопарк благоустроят в Балашихе

Работы идут полным ходом. В парке появятся новые зоны для отдыха, спорта и развлечений.

Продолжается благоустройство самого крупного лесного массива — Вишняковского лесопарка. Проект завершится в 2026 году и создаст современное пространство для отдыха, станет новым туристическим маршрутом и соединит две знаменитые усадьбы — Горенки и Пехра-Яковлевскую.

Второй этап работ начался летом 2025 года. Он охватит западную и восточную части лесопарка общей площадью 85 гектаров. Рабочие уже расчистили мелколесье, заложили основания дорожек и приступили к прокладке инженерных систем. На территории появятся спортивные и детские площадки, веревочный парк, концертная сцена, лыжная трасса и павильоны проката.

В рамках первого этапа открыли кафе и прогулочные зоны, благоустроили родник и проложили тропиночную сеть, которая ведет к исторической усадьбе Горенки.

С 2017 года в Балашихе уже обновили 28 парковых территорий.