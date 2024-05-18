«Вишневый сад» японского режиссера Миуры открыл фестиваль в Чехове | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 13:47 «Вишневый сад» японского режиссера Миуры открыл фестиваль в Чехове Источник фото: Елена Лабзина

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Спектакль «Вишневый сад» японского режиссера Мотои Миуры показали со сцены городского театра в Чехове. Постановка открыла 24-й международный фестиваль «Мелиховская весна — 2024».

По словам главы городского округа Чехов Михаила Собакина, концепция фестиваля — показать все разнообразие сценических трактовок произведений великого писателя.

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«В Мелихово собираются театры из разных стран с постановками абсолютно любых жанров. Спектаклем-открытием фестиваля стала постановка театра „Чеховская студия“ музея-заповедника Чехова „Вишневый сад“, поставил которую японский режиссер Матои Миура, основатель театра „Читен“ в Киото. Посмотреть на работу японского режиссера к нам приехал чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Акира Муто», — рассказал Собакин.

Как рассказал режиссер Миура, он много лет мечтал поставить спектакль по произведениям Чехова и наконец-то его мечта сбылась.

«Трудно представить, насколько Чехов популярен в Японии. Еще школьником я прочел все его произведения. Очень благодарю за предоставленную возможность, потому что это очень важное событие в моей жизни», — пояснил Миура.

В фестивале принимают участие российские и зарубежные творческие коллективы, помимо постановок по произведениям Чехова, в программу фестиваля также вошли спектакли по мотивам сказок Пушкина.

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