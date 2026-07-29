Виртуальный помощник «Добробот» расширил перечень услуг в Подмосковье

Виртуальный помощник Добробот начал консультировать по десяти новым услугам. Теперь в его арсенале 65 сервисов, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Среди новых услуг — пять экологических, три медицинских и две социальные. Добробот круглосуточно оказывает поддержку и помогает экономить время, предоставляя точные рекомендации о том, какая услуга нужна в конкретном случае.

Найти «Добробота» можно на главной странице регионального портала и в разделах «Жилье» и «Земля». Он также доступен через мобильное приложение «Добродел» и во всплывающих окнах на страницах услуг министерства имущественных отношений Московской области.