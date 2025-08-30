Виртуальный музей памяти создадут в Химках

В городском округе Химки продолжается работа над виртуальным музеем истории, который объединит ключевые события от времен Великой Отечественной войны и до наших дней. Над проектом трудятся разработчики, дизайнеры, историки, краеведы, педагоги и школьники.

Для обеспечения качества и достоверности материалов в Химках сформировали экспертный совет, который занимается сбором и систематизацией информации, взаимодействует с жителями округа. Как рассказал один из членов организации, заместитель директора Дворца культуры «Родина» Игорь Краснов, одним из ключевых этапов в создании виртуального музея стало масштабное тестирование сайта жителями муниципалитета.

«В нем приняли участие 500 человек — школьники, представители среднего возраста и старшее поколение», — добавил Игорь Краснов.

Исследование провели в онлайн и офлайн форматах. Все желающие могли протестировать новую версию музея на специальном экране в выставочном комплексе «Артишок». После этого респонденты заполняли специальный опросник, на основе результатов которого специалисты дорабатывали сайт.

«Мы безгранично благодарны каждому, кто оставил отзыв о работе портала. Это позволит нам создать поистине народный сайт. Все пожелания максимально учтем — от визуальной составляющей до комфорта с точки зрения использования ресурса», — поделился Игорь Краснов.

Портал также прошел дополнительную проверку профессиональной фокус-группы. Специалисты дали рекомендации по структуре, визуальному оформлению и навигации сайта. Сейчас команда разработчиков вносит необходимые изменения.

По словам депутата Совета депутатов Галины Болотовой, в Химках с особым трепетом относятся к сохранению исторической правды и к передаче памяти о великих делах предков и героях нашего времени будущему поколению.

«Инициатива создания виртуального музея памяти — еще один шаг на этом пути», — подчеркнула народный избранник.