Виртуальный музей истории города создадут в Химках

Современный цифровой проект объединит материалы о разных исторических событиях, начиная от Великой Отечественной войны и до наших дней. Над его реализацией работают специалисты разных профилей: разработчики, дизайнеры, историки, краеведы, учителя и даже школьники.

Одним из инициаторов создания стал советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 30 Александр Титенок.

«Здесь в режиме онлайн собрали полезные материалы, которые не только расширят кругозор нашей молодежи, но и помогут в учебе. Виртуальный музей сочетается с тем учебным курсом, который сейчас реализуют в школах», — отметил Александр Титенок.

Депутат Татьяна Кавторева подчеркнула, что такой музей даст молодым жителям Химок возможность изучать прошлое в удобном цифровом формате. Сейчас идет активное наполнение платформы: туда добавляют архивные документы, фотографии и свидетельства о ключевых событиях. Первые виртуальные экскурсии запланировали на ближайшие месяцы.