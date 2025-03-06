Виртуальные туры по квартирам в новостройках запустили в Подмосковье

Потенциальным покупателям квартир в ЖК «Коренево» начали предлагать виртуальные путешествия по комнатам. При помощи VR-очков все желающие могут осмотреть помещения, не выходя из офиса продаж.

Инновационное решение позволяет детально изучить планировку и вид из окон, а также оценить дизайнерские идеи. Использование очков виртуальной реальности создает ощущение присутствия, экономит время и упрощает выбор квартиры.

Министерство жилищной политики Московской области пояснило, что внедрение VR-технологий стало еще одним шагом на пути к созданию в регионе высокотехнологичного и комфортного жилья.