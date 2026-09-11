Виртуальную выставку об истории города создали в Богородском округе

Фото: Фонтан «Добрый ангел мира» в Центральном парке культуры и отдыха в Ногинске Богородского округа / Медиасток.рф

Теперь окунуться в атмосферу минувших десятилетий можно не выходя из дома: материалы выставки размешены на страницах КДЦ «Квант» в социальных сетях.

В основу экспозиции легли архивные публикации, в том числе выпуски газеты «Советский керамик» от 7 и 14 сентября 1967 года. На пожелтевших страницах — живая история края: заметки о спортивных и трудовых достижениях, об уборке картофеля на полях подшефного совхоза, о поездке коллектива автогаража в Ленинград. Каждая заметка — маленький фрагмент большой мозаики жизни города и округа.

Архивные материалы для выставки взяты из фондов краеведческой экспозиции «История города Электроугли». Чуть ранее, в конце августа, приурочив экспозицию сразу к двум юбилеям 2026 года — 70‑летию города Электроугли и 80‑летию Научно‑исследовательского института электроугольных изделий, — были представлены несколько номеров еженедельного вестника города Электроугли «Кудиново».

Формат виртуальных выставок организаторы планируют развивать и дальше. Уже в октябре гостей ждет новая экспозиция — «Стихи Владимира Гордеева в газетах 1960–1980‑х годов». Проект приурочен к 94‑й годовщине со дня рождения поэта, журналиста, переводчика, художника и основателя литературного объединения «Лира» в Ногинске.

Такие проекты помогают сохранять историческую память и показывают, что краеведение может быть современным и доступным.