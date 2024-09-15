Виртуальную экскурсию к памятнику Петру I провели для школьников в Химках

Ученики школы «Триумф» в Химках поучаствовали в мероприятии, посвященном истории памятника Петру I. Для них организовали виртуальную экскурсию и лекцию.

Школьникам рассказали об истории одного из самых известных и высоких памятников России. Его создал скульптор Зураб Церетели. Открытие приурочили к 850-летию столицы.

В тематическом мероприятии поучаствовала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

«Своей величественностью и тщательностью исполнения этот монумент демонстрирует, насколько важным для страны было создание российского флота», — отметила Ольга Кириллова.

Событие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Муниципальный депутат Глеб Демченко напомнил, что он направлен на формирование и поддержание интереса населения к истории родного города и страны.

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