Виртуальное путешествие по России устроили для детей в Богородском округе

В Богородском округе продолжается реализация программы, направленной на подготовку детей к школе. На тематической неделе «Моя Россия» в Центре образования № 5 воспитанники группы № 21 отправились в виртуальное путешествие по стране.

Под руководством педагога Елены Кинаш ребята исследовали различные города России, знакомясь с их культурными особенностями и достопримечательностями. Тула встретила их пряниками и самоварами, в Сергиевом Посаде дети посетили музей матрешки, а в Павловском Посаде узнали о производстве платков и шалей. Также они побывали на родине Снегурочки и во владениях Деда Мороза.

Несмотря на то, что путешествие проходило в виртуальном формате, занятия были насыщенными и увлекательными. Дети активно участвовали в играх и творческих заданиях, что сделало процесс обучения интересным и запоминающимся.

Проект, запущенный в Московской области в 2021-2022 учебном году, нацелен на упрощение перехода детей из детского сада в школу, обеспечивая преемственность между уровнями образования. Важной частью программы является взаимодействие воспитателей и школьных учителей, а также совместное участие детей в различных мероприятиях.