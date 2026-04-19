Виртуальная выставка о войне открылась на портале «Архивы Подмосковья

На портале «Архивы Подмосковья» появилась возможность изучить историко-документальную выставку «Великая Отечественная война в документах и артефактах». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект создан при участии Центрального государственного архива Московской области, Архивной службы Российской Федерации, РГАКФФД и ЦАМО. Он призван показать «человеческое лицо» войны и напомнить о значительном вкладе Подмосковья в общую Победу.

Виртуальная выставка собрала редкие и малоизвестные документы, фотографии и свидетельства, отражающие жизнь региона в военные годы. Посетители могут узнать о героической обороне Москвы, трудовом подвиге тыла, партизанском движении и личных историях людей. Особое место в экспозиции занимают фронтовые письма, через которые раскрывается единство «фронтового поколения».

Благодаря цифровому формату, изучить артефакты и документы может любой желающий — от профессиональных историков до школьников и студентов. Портал обеспечивает высокое качество изображений, позволяя детально рассмотреть тексты приказов, личные записи бойцов и уникальные фотокадры.

Для посещения виртуальной выставки перейдите по ссылке: [https://arch.mosreg.ru/srv2/80letPobeda](https://arch.mosreg.ru/srv2/80letPobeda).