Виртуальная экскурсия школьника из Чехова стала лучшей на областном конкурсе

Более 100 активистов и руководителей школьных музеев Подмосковья приняли участие в проекте «Говорит и показывает школьный музей 2025». Среди них оказался Елизар Поляков, ученик школы № 8 имени Героя Советского Союза Алексея Маркова в Чехове.

В ходе экскурсии юноша рассказал про экспозицию школьного музея, которая приурочена к году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свое выступление начал с повествования о медсестрах, которые оказывали помощь раненым бойцам и работали в госпиталях. Потом школьник рассказал о летчике-истребителе Алексее Маркове, чье имя носит школа № 8. За время войны он совершил 255 боевых вылетов на истребителе.

Также Елизар подчеркнул, что в музее собрана информация о героях Лопасненского края, которые сражались в годы войны. На стендах представлены фотографии фронтовиков, их боевые награды, письма, документы и личные вещи.

Завершил свое выступление юноша повествованием о воине-интернационалисте Алексее Кузнецове, который отдал свою жизнь, выполняя воинский долг в Афганистане. Он посмертно награждён Орденом Красной Звезды.

По результатам жюри Елизар Поляков занял первое место за лучшую виртуальную экскурсию.