Виолончелистки из Жуковской школы искусств стали лауреатами музыкального конкурса

Музыканты детской школы искусств № 1 выступили на Московском областном открытом конкурсе творчества «Маэстро и ученик». Дуэт преподавателя Анжелики Годиной и ученицы Юлии Аптулаевой был высоко оценен профессиональным жюри и по итогу удостоен звания лауреата третьей степени.
Основной особенностью музыкального конкурса стала идея совместного выступления учащихся и преподавателей на одной сцене. Юлия рассказала, что для нее это первая серьезная победа.
«Поздравляем Юлию и Анжелику Владимировну с заслуженным успехом. Благодарим концертмейстера Ирину Наумову за прекрасное музыкальное сопровождение нашего дуэта. Желаем мастерства, вдохновения, радости творчества и новых побед!» — отметили в Жуковской детской школе искусств № 1.
Подготовка юных музыкантов округа к различным конкурсам и фестивалям осуществляется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
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