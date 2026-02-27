Винтажную мини-ступку принесли жители в пункт сбора мусора в Истре

Жители Истры продолжают приносить на площадку «Мегабак» не только вторсырье, но и редкие предметы старины. Недавно коллекция пополнилась мини-ступкой конца XIX — начала XX века, которую использовали для измельчения специй и в аптечном деле.

Среди других находок в «Мегабаке» — старинный самовар, книги, антикварная посуда. Такие вещи долго не задерживаются, их забирают другие жители округа, посещающие площадку.

За январь из истринского «Мегабака» на переработку вывезли 100 кубических метров вторсырья. В том числе контейнеры с батарейками и одеждой, по 24 кубометра бытовой техники, металла, пластика и бумаги, а также четыре кубометра стекла.

На «Мегабак» можно приносить не только отходы, но и ненужные вещи, книги, игрушки. Площадка расположена по адресу: Истра, улица Ленина, 1. Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу — с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.