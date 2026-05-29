Винодельня из Подмосковья заняла призовое место в рейтинге Роскачества

В мае 2026 года Роскачество представило рейтинг оранжевых вин российского производства, в котором лидером оказалось вино из Подмосковья. Это стало неожиданностью, так как регион не считается традиционным винодельческим из-за климата. Однако ситуация меняется.

Винодельня КФХ «Эльпа», продукция которой вошла в тройку лидеров рейтинга, находится в Краснознаменском городском округе. Винодел хозяйства Юрий Дудченко рассказал, что в 2025 году здесь произвели около 750 декалитров премиальных вин — это 10 тысяч бутылок. Виноград пока возят рефрижераторами из Краснодарского края, где в аренде 1,5 га виноградников под Анапой.

По словам Юрия, в планах — рост и масштабирование производства. «В этом году планируем высаживать северные сорта винограда в Московской области», — поделился планами винодел. Если лоза приживется, в следующем году площадь виноградников будет расширена.

Юрий отметил, что Подмосковье постепенно превращается в винодельческий регион. Областное министерство сельского хозяйства занимается внесением Московской области в список зон ЗГУ (защищенное географическое указание). Когда на полках появится вино с маркировкой ЗГУ «Московская область», регион можно будет однозначно отнести к винодельческим.