Винная ярмарка пройдет в Красногорске в мае

С 15 по 28 мая в Красногорске пройдет «Винная ярмарка» от российских производителей. На площадке у Павшинского моста можно будет не только купить вино, но и посетить тематические лекции, дегустации и мастер-классы.

Мероприятие пройдет при поддержке Минпромторга России. Новый формат позволит посетителям познакомиться с виноделием разных регионов страны.

Как отметили в Минсельхозпроде Подмосковья, для гостей пройдут тематические лекции от сомелье. На ярмарке можно будет приобрести продукцию известных брендов и локальных производителей. Помимо вина там представят сыра и другие фермерские продукты.

Ярмарка будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00. Расписания мастер-классов доступны по ссылке.