Викторины и мастер-классы пройдут в парках Серпухова с 20 по 26 октября

В парках городского округа Серпухов с 20 по 26 октября пройдет серия увлекательных мероприятий, которые не оставят равнодушным ни одного посетителя. Любители активного образа жизни смогут принять участие в занятиях по скандинавской ходьбе, которая не только укрепляет здоровье, но и дарит отличное настроение.

Настоящие спортсмены смогут продемонстрировать свое мастерство в теннисных турнирах, а ценители необычных испытаний проверят себя на полосе препятствий и в соревнованиях по спортивному ориентированию.

Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу прошлых эпох, работает студия исторических танцев «Ренессанс». Творческие встречи соберут вместе интересных людей, готовых поделиться своим опытом и знаниями. А для любителей интеллектуальных развлечений подготовлены увлекательные викторины и настольные игры.