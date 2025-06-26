Викторины и лекции о вреде наркотиков провели для молодежи Подмосковья

Седьмой год подряд в Подмосковье проходит антинаркотический месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. Его главная задача — рассказать жителям региона, особенно подросткам и их родителям, о вреде наркотиков и последствиях их незаконного оборота.

Так, в июне прошла акция «Здоровье — твое богатство». В детских лагерях провели дни здоровья, лекции, беседы, викторины, конкурсы рисунков, плакатов, видеороликов и другой социальной рекламы, чтобы сформировать у детей и подростков ответственное отношение к своему здоровью и напомнить о вреде курения, алкоголя и наркотиков.

В библиотеках прошла акция «Мы выбираем жизнь», в музеях Рузы, Одинцова и Клина — лекции и кинопоказы на антинаркотическую тему. Особое внимание уделили спорту: по всему Подмосковью организовали около тысячи спортивных мероприятий.

В мероприятиях месячника приняли участие представители разных организаций — от волонтеров до общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании.