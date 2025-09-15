Викторину в честь Бородинской битвы провели в лицее № 10 в Химках

В лицее № 10 в Химках состоялась интеллектуальная викторина, посвященная Бородинскому сражению. Мероприятие прошло в рамках программы «Успех в единстве поколений».

Гостям рассказали о ходе Отечественной войны 1812 года и ее ключевых этапах. Почетными гостями стали кавалер ордена Почета, ветеран боевых действий Юрий Карпунов и депутат Химок Юлия Мамай.

«Именно Бородинское сражение положило начало разгрому Наполеона русской армией в Отечественной войне 1812 года», — отметила депутат Юлия Мамай.

Школьники задавали интересующие вопросы, а после лекции приняли участие в интеллектуальной игре.

«Эта общественная программа дарит нашим жителям возможность принимать участие в разнообразных активностях — историко-патриотические акции и лекции, мастер-классы, встречи с участниками СВО, открытые кинопоказы и многое другое», — поделился депутат Евгений Иноземцев.

Депутат Надежда Смирнова призвала всех химчан активнее участвовать в подобных событиях, отмечая их важность для сохранения исторической памяти.