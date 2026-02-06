Викторину провели для школьников Серебряных Прудов

Стены Серебряно-Прудской школы имени Маршала Чуйкова стали площадкой для интеллектуальной викторины «Год единства народов России». Мероприятие было организовано в рамках федеральной программы Российского общества «Знание» при участии творческого проекта «Чтецкие программы».

Основная цель встречи — укрепление межэтнического взаимопонимания и расширение кругозора подрастающего поколения. Программа викторины была построена таким образом, чтобы ученики могли не просто продемонстрировать свои знания, но и по-новому взглянуть на богатство отечественной культуры.

«Школьники активно обсуждали уникальные традиции разных регионов, вспоминали шедевры литературы и знакомились с обычаями народов, населяющих нашу страну. Интерактивный формат позволил превратить проверку знаний в увлекательный процесс, способствующий сплочению коллектива. Участники на практике убедились, что сила России заключается в ее многонациональности и духовном единстве», — сообщили в учебном заведении.