Викторину по повести Василия Быкова «Сотников» провели для школьников в Химках

Патриотическое мероприятие, посвященное 55-й годовщине с момента издания повести Василия Быкова «Сотников», провели в школе № 1 городского округа Химки. Учащиеся образовательного учреждения ответили на вопросы об истории написания произведения и по его содержанию.

Спикеры познакомили присутствующих с биографией автора произведения и рассказали, как создавалась повесть. Проверили полученные знания школьники, пройдя интересную викторину.

«Мы подготовили для наших школьников квиз. Вместе с ребятами участие в нем принимали их родители. Отрадно, что наши дети много читают и хорошо разбираются в литературе — они нам это продемонстрировали, обыграв команду взрослых», — рассказала директор школы № 1, муниципальный депутат Галина Болотова.

Мероприятие стало часть патриотической программы, которая реализуется под лозунгом «Успех в единстве поколений». Ее основная цель — сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени.

«В рамках этого патриотического движения для горожан регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности. В ходе мероприятий химчан знакомят с историей родного края и страны. Формат встреч достаточно разнообразный», — поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.