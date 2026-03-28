Викторину об истории русского театра провели в Химках

Интеллектуальная игра «Самый умный» состоялась 27 марта в образовательном комплексе «Перспектива» и была приурочена к Всемирному дню театра. Участниками стали педагоги, которые проверили свои знания о театральном искусстве.

Встречу открыли муниципальные депутаты, члены партии «Единая Россия» Наталья Каныгина и Ирина Спирина. Наталья Каныгина отметила, что театр учит чувствовать, сопереживать и думать. По ее словам, такая игра — отличная возможность для педагогов отвлечься от школьных будней, проявить эрудицию и сплотить коллектив.

Вопросы охватывали историю русского театра от скоморошества и первых придворных постановок до реформ Станиславского и современной драматургии. Участники вспоминали имена великих актеров, легендарные пьесы и архитектурные особенности знаменитых театральных зданий.

Ирина Спирина подчеркнула, что Химки по праву можно назвать культурным центром. В округе успешно работает театр «Наш дом» — один из крупнейших и профессиональных театров Подмосковья. Его постановки собирают полные залы, а труппа известна далеко за пределами региона.

Мероприятие направлено на сохранение культурного наследия, поддержку творческих инициатив и обеспечение доступности учреждений культуры. Викторина прошла в теплой, творческой атмосфере.