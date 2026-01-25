Викторину об инженерных войсках провели в Химках

В День инженерных войск России, 21 января, в химкинской школе «Флагман» прошла тематическая викторина и лекция, посвященная истории и современной роли этого рода войск. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику военнослужащих, чья история ведется со времен Петра I.

Депутат Евгений Иноземцев, поздравляя военных инженеров, отметил: «Это одни из наиболее технически оснащенных войск. Они выполняют особо сложные задачи во время боевых действий». Участникам мероприятия рассказали о славном боевом пути войск, особой подготовке личного состава и современной роли в ходе специальной военной операции. «Сегодня у военных инженеров профессиональный праздник, и многие встречают его, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации. Они идут первыми на поле боя, их действия помогают отражать наступления противника», — подчеркнул депутат Артур Каримов.

В завершение лекции школьники приняли участие в викторине, самые активные участники которой получили памятные сувениры. Депутат Надежда Смирнова напомнила, что подобные открытые уроки, встречи, кинопоказы и спортивные мероприятия проводятся в городе на постоянной основе в рамках патриотического воспитания молодежи.