Викторина в честь сражения на Чудском озере 1242 года прошла в Химках

Во Дворце культуры «Родина» в Химках провели историческую викторину, посвященную победе русских войск на Чудском озере в 1242 году. Собравшиеся на мероприятии школьники проверили свои знания по истории и ответили на тематические вопросы.

Как рассказал депутат Совета депутатов Алексей Федоров, русская армия одержала победу благодаря мудрому руководству князя Александра Невского.

Мероприятие, приуроченное к годовщине победы русских войск на Чудском озере, провели и в детской школе искусств в микрорайоне Сходня. Присутствующим напомнили о событиях 1242 года.

«Подобные лекции помогают сохранять историческую память и воспитывать чувство патриотизма в молодежи. Такие встречи напоминают о подвигах наших предков», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Мероприятия стали частью патриотической программы, которая нацелена на сохранение исторической памяти России.