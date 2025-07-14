Викторина в честь Дня семьи, любви и верности прошла в Химках

Участники встречи узнали, как возник праздник. Помимо этого, им рассказали о символах любви, верности и стойкости в семейной жизни — Петре и Февронии Муромских. Интерактивной частью мероприятия стал квиз. Присутствующие ответили на вопросы о русских свадебных традициях и семейных обычаях.

«Крепкая семья — это основа общества. Она формирует личность, воспитывает детей и хранит нравственные ориентиры. Поддержка семейных ценностей сегодня — один из приоритетов государственной политики. И наша общая задача — сохранять, развивать и передавать их будущим поколениям», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие стало частью патриотической программы. Ее реализуют в Химках уже год, за это время в округе провели более 1300 подобных встреч.

«В условиях, когда отдельные страны пытаются вычеркнуть русскую культуру, история и традиции семьи приобретают особое значение. Знание своего прошлого, обычаев и культурных корней — это то, что делает нас сильными. Это наша идентичность, которую невозможно отменить. И мы обязаны передавать ее с уважением, гордостью и любовью», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.