Викторина в честь 95-летия Александры Пахмутовой прошла в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском техникуме состоялась увлекательная игра-викторина под названием «Судьба страны длиною в сотню лет», посвященная творчеству великого советского и российского композитора Александры Николаевны Пахмутовой. Это мероприятие позволило студентам погрузиться в мир музыки Пахмутовой, узнать интересные факты о ее жизни и творчестве.

Викторина прошла в формате популярной игры «Бинго», где участникам предстояло не только познакомиться с лучшими произведениями Александры Николаевны, но и правильно закрасить свои игровые карточки, отвечая на вопросы о ее жизни и творческом пути. Такой формат позволил сделать процесс обучения интерактивным и увлекательным.

Творчество Александры Пахмутовой отражает дух времени, передает глубокие эмоции и является неотъемлемой частью культурной памяти нашего народа. Проведение подобных мероприятий помогает молодому поколению помнить и ценить наследие великих мастеров, оставляя яркий след в их сердцах и способствуя сохранению культурного достояния нашей страны.

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