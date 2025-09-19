Викторина по истории ко Дню города прошла в Серпухове

В преддверии Дня города на Юбилейной площади, рядом с известными фонтанами, состоялась большая праздничная акция, организованная Центром по профориентации и трудоустройству молодежи совместно со студентами, волонтерами и сторонниками партии «Единая Россия». Фонтаны, открытые в 1989 году в честь 650‑летия Серпухова, по-прежнему остаются центральным и любимым местом отдыха горожан и гостей.

В рамках мероприятия прошла блиц‑викторина «Я люблю свой город», где молодые участники демонстрировали знания об истории, культуре и современной жизни Серпухова. Викторина стала не только проверкой эрудиции, но и способом воспитания гордости за родной город и укрепления патриотических настроений.

Директор Центра по профориентации Надежда Еремина отметила, что организаторам было важно создать праздничную атмосферу в значимом для серпуховцев месте и вовлечь жителей в обсуждение и сохранение местного наследия.

По мнению организаторов, подобные инициативы помогают объединять общество, привлекать молодежь к активной жизни города и формировать устойчивую гражданскую позицию.