Викторина по истории кадетского движения прошла в Химках

Интеллектуальная игра «Жизнь — Родине, честь — никому» состоялась 18 февраля в лицее № 21. В ней участвовали школьники, их родители и педагоги.

Почетными гостями мероприятия стали депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов и муниципальный депутат Руслан Шаипов. Владислав Мирзонов отметил, что кадетские корпуса веками формировали элиту страны. По его словам, глядя на участников, становится понятно, что нить поколений не прервана, и Россия будет стоять непоколебимо.

Руслан Шаипов подчеркнул, что живая связь поколений — это когда дети и взрослые вместе ищут ответы на исторические загадки. Он добавил, что в лицее школьники открыли для себя мир кадетства, а родители заново погрузились в историю.

Участники отвечали на вопросы о датах, именах и символах, размышляли о качествах, которые веками воспитывали в будущих офицерах. Инициатива объединила семьи и показала, что знакомство с историей может быть увлекательным приключением.