Викторина о днях воинской славы России прошла в Химках

Интеллектуальная игра состоялась в школе № 19 микрорайона Планерная. Участие в ней приняли депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов, лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева и местные жители.

Встреча началась с обзора памятных дат, а затем переросла в викторину. Участники отвечали на вопросы о великих полководцах, легендарных сражениях и малоизвестных деталях военной истории. Организаторы подготовили задания разной сложности — от общеизвестных фактов до редких подробностей.

Владислав Мирзонов отметил, как по-разному мыслят поколения. По его словам, люди старшего возраста сразу называют годы и названия битв, а молодежь пытается анализировать причины и искать альтернативы. Когда они обсуждают и дополняют друг друга, история оживает и становится интересной головоломкой для всех.

Лидер Движения общественной поддержки Сергей Хвостов напомнил, что в Химках регулярно проходят исторические мероприятия в разных форматах: лекции, кинопоказы, реконструкции и викторины. Муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов уточнил, что встреча организована в рамках программы «Успех V единстве поколений», которая действует в округе не первый год и охватывает все возрастные группы.