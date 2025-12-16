Викторина на знание Конституции прошла в Раменском

Раменский колледж стал площадкой для интеллектуальной битвы, призванной углубить знания молодежи о главном законе страны. Здесь прошла квиз-викторина, собравшая студентов второго курса, готовых продемонстрировать свои познания в области конституционного права.

Как стало известно из пресс-службы Министерства образования Московской области, мероприятие было организовано совместными усилиями штаба воспитательной работы колледжа и Раменского молодежного центра.

«Такая коллаборация позволила создать не только познавательное, но и по-настоящему интерактивное и запоминающееся событие для будущих специалистов. В ходе викторины участникам предстояло ответить на серию тщательно подобранных, порой каверзных вопросов, охватывающих широкий спектр тем. Это была настоящая проверка знаний — от истоков и этапов формирования российской Конституции до ее современных положений», — сообщили в учебном заведении.

Ключевые аспекты, затронутые в интеллектуальном поединке, включали глубокое погружение в историю создания основного документа государства, его фундаментальные принципы, а также детальное изучение неотъемлемых прав и свобод граждан. По словам организаторов, особое внимание уделялось не только теоретическим знаниям, но и пониманию форм государственного устройства, структуры органов власти и механизмов их функционирования. Студенты обсуждали и анализировали, как главный закон регулирует жизнь общества, определяет права и обязанности каждого гражданина и закладывает основы демократии и правопорядка.

Главной целью этого познавательного мероприятия стало не только повышение правовой грамотности молодежи и углубление их понимания юридических основ государства, но и стимулирование развития исторического и культурного самосознания студентов.