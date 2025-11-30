Викторина на знание истории герба России прошла в Химках

Викторину на знание истории герба России провели в территориальном управлении микрорайона Новогорск-Планерная в Химках. В ней приняли участие школьники, активные жители и почетные гости.

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов поприветствовал участников.

«Радует, что сегодня здесь собрались люди самых разных возрастов. Такие мероприятия невероятно полезны. Они позволяют говорить о нашей истории и государственных символах в живом, увлекательном формате. Знание истории нашего герба, флага, гимна — это основа подлинного патриотизма и уважения к своей стране», — поделился Владислав Мирзонов.

Почетными гостями стали чемпионка России по горным лыжам, жена участника СВО Лидия Дьякова и полковник в отставке, ветеран боевых действий Юрий Карпунов. Они рассказали об истории государственного герба и продемонстрировали эволюцию двуглавого орла во время презентации.

После этого участников поделили на команды, которые стремились набрать наибольшее количество очков. Победителям вручили призы.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции защищают интересы страны, особенно важно сохранять нашу историческую память и передавать ее молодому поколению. Такие викторины в доступной и интересной форме помогают формировать прочный патриотический фундамент и чувство гордости за нашу великую историю», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Викторину организовали в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», которую реализуют в Химках с 2024 года. Цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре России, отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.