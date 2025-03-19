Викторина ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошла в Химках

В клубе «Активное долголетие» в Химках состоялась интеллектуальная игра, приуроченная к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Перед началом викторины участники прослушали лекцию о значении этого события, которую провели приглашенные спикеры и муниципальный депутат Валентин Герасимов.

В ходе мероприятия участникам напомнили, что 18 марта 2014 года Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации. Это событие стало символом исторической справедливости и национального единства. Итоговое решение было принято на Крымском референдуме, где подавляющее большинство жителей полуострова поддержали возвращение в Россию, подтвердив тем самым многовековую связь региона со страной.

«В нашей встрече приняли участие члены клуба и школьники. Это позволило по-настоящему объединить разные поколения в изучении важнейших страниц отечественной истории. Я считаю, что формат интеллектуальной игры делает изучение истории более увлекательным и доступным», — отметил Валентин Герасимов.

«Сегодня, когда Россия вновь отстаивает свои интересы в ходе специальной военной операции, значение этого дня приобретает еще больший смысл. Он напоминает нам о важности национального суверенитета, стремления к единству и защиты своих граждан», — подчеркнул Николай Томашов, муниципальный депутат.

Викторина, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, вошла в масштабную патриотическую программу, которая реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что ее цель — объединение поколений вокруг ключевых ценностей: любви к России, своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.