Викторина ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошла в Богородском округе

Студенты колледжей города Ногинска, Старой Купавны и Электроуглей продемонстрировали глубокие знания истории нашей страны. С удовольствием присоединился к мероприятию и поздравил всех участников депутат Богородского округа Павел Волнов.

Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации подписали 18 марта 2014 года. В этот знаковый день, спустя 12 лет, в досуговом центре «Про молодежь» в городе Ногинск прошла интеллектуальная квиз-игра «Крым наш!» в честь этой памятной даты. Организаторами выступили молодогвардейцы Богородского округа совместно с молодежным центром «Юность» в рамках проекта «Успех в Единстве Поколений».

Соревнования проходили в пяти раундах, каждый из которых состоял из пяти сложных вопросов по различным аспектам истории и географии Крыма.

По итогам игры первое место заняла команда Ногинского филиала Московского областного медицинского колледжа. Второе место у команды ГБПОУ МО «Ногинского колледжа», третье место досталось команде Подмосковного колледжа «Энергия» из города Старая Купавна.