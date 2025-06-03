Викторина ко дню рождения Александра Пушкина пройдет в Химках

Участникам встречи расскажут о жизни и творческом пути Александра Сергеевича Пушкина, а после лекции каждый закрепит знания, ответив на тематические вопросы. Мероприятие проведут в рамках широкомасштабной программы, которая реализуется в Химках с июня прошлого года под девизом «Успех V единстве поколений». Ее основная задача — увлечь подрастающие поколение историей нашей страны.

«Наши культурные ценности — это фундамент, на котором строится национальное единство, и любые попытки стереть память о великих деятелях — это попытка разрушить наше общее наследие. Мы стоим на страже правды и памяти, чтобы будущие поколения знали свою историю и гордились ею», — сказала депутат Юлия Мамай.