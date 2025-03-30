Викторина ко дню основания городского округа прошла в Химках

В Химках провели историческую викторину ко дню основания города в гимназии № 23. Жители округа узнали интересные факты о культуре и истории муниципалитета.

Участников поприветствовал муниципальный депутат Алексей Федоров. Он рассказал историю создания Химок, начиная с названия и заканчивая символическим изображением на гербе.

«Золотой крылатый кентавр на гербе Химок — это не просто символ, а отражение стремления нашего города к звездам, покорению новых высот в науке и космосе», — рассказал Алексей Федоров.

Напомним, в 1950-е годы Химки стали одним из ведущих центров ракетно-космической отрасли СССР. Здесь находятся такие крупные предприятия, как научно-производственные объединения имени Лавочкина и «Энергомаш», а также машиностроительное конструкторское бюро «Факел».

Участники во время викторины вспомнили основные исторические события, связанные с Химками.

Подобные мероприятия играют ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что с июля 2024 года в Химках реализуют масштабную патриотическую программу. В рамках инициативы провели более тысячи мероприятий.