Викторина для школьников ко Дню защитника Отечества прошла в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоялась викторина под названием «Мы этой памяти верны», в которой приняли участие десятки школьников города. Это мероприятие стало частью патриотического цикла «Во имя Отечества: Родина, подвиг, история».

Участники, объединившись в команды, отвечали на вопросы о ключевых военных событиях в истории России. Формат дружеского интеллектуального состязания позволил ребятам не только проверить свои знания, но и узнать много нового о героическом прошлом страны.

Муниципальный депутат Глеб Демченко отметил, что такие инициативы играют важную роль в сохранении исторической памяти и воспитании молодежи в духе патриотизма и уважения к подвигам наших предков.

Победителей наградили почетными дипломами, а все участники получили массу положительных эмоций и новых знаний.

Напомним, что цикл мероприятий «Во имя Отечества: Родина, подвиг, история» продолжается. Посетителей выставочного комплекса «Артишок» ждут тематические выставки, кинопоказы и другие познавательные события.