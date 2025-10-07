Викторина для школьников и студентов стартовала в подмосковном «Кванториуме»

Кванториум в Балашихе стал одной из ключевых площадок Всероссийского конкурса для школьников и студентов «История будущего: технологии научной фантастики». В нем учащиеся прошли викторину из 15 вопросов, сообщили в подмосковном Минобразования.

Этап проверял у ребят знание технологий советской фантастики. Лидеры общественного мнения читали участникам отрывки и задавали вопросы о предметах и явлениях, предсказанных и описанных в прошлом.

Поддержку подмосковной команде оказывали депутаты городского округа представители Ассоциации СВО, руководитель отделения «Движения Первых» Балашихи Вероника Бусыгина, представители партии «Единая Россия» и Герой России Иван Клещерев.

Победители первого этапа смогут представить свои идеи в финале конкурса на втором Симпозиуме «Создавая будущее». На заключительный этап от участников ждут видеоролики о перспективных технологических разработках, которые смогут укрепить суверенитет России.

Конкурс организован в рамках Десятилетия науки и технологий Российской Федерации при поддержке Минпросвещения.

Присоединиться к проекту и пройти викторину онлайн может любой желающий на официальном сайте историябудущего.рф.