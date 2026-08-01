VIII Кубок Александра Овечкина стартовал в Московской области

Сегодня, 1 августа, в Московской области начался VIII Кубок Александра Овечкина — значимое событие в детско-юношеском хоккее. В турнире участвуют 24 команды из 18 городов России.

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов приветствовал участников на церемонии открытия в Красногорске. Он отметил, что этот Кубок — крупнейший детский хоккейный турнир в стране, который уже стал международным брендом.

По результатам жеребьевки команды распределены по четырем группам. Матчи будут проходить с 1 по 7 августа на двух главных ледовых аренах региона — «Красногорск Арена» имени В. В. Петрова и «Арена Мытищи» имени В. И. Шалимова. Финалы и традиционный гала-матч с участием легенд мирового хоккея и действующих звезд NHL состоятся в Мытищах 8 августа.

Идея создания турнира принадлежит губернатору Андрею Воробьеву. За восемь лет Кубок Александра Овечкина стал уникальной международной площадкой для юных талантов.

Следить за новостями и расписанием матчей можно в официальном сообществе турнира в «VK», телеграм-канале Александра Овечкина и на сайте Кубка.

Группы команд:

- Группа «А»: «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), «Арена Плей Трактор» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), Академия Михайлова (Новомосковск, Тульская область). - Группа «Б»: ЦСКА (Москва), «Крылья Советов» (Москва), «Авангард» (Омск), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Лада» (Тольятти). - Группа «В»: «Локомотив» (Ярославль), «Ак Барс» (Казань), «Витязь» (Московская область, Подольск), ХК «Буран» (Москва), «СШОР им. Ляпкина» (Московская область, Балашиха), «Сочи» (Сочи). - Группа «Г»: «Красная машина Юниор» (Московская область, Красногорск), «Красная машина Атлант» (Московская область, Мытищи), «Трактор» (Челябинск), «Амур» (Хабаровск), «Северсталь» (Череповец), Академия Харламова (Москва).