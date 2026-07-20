Видновский перинатальный центр получил новые устройства для обогрева пациентов

Отделение анестезиологии и реанимации Видновского перинатального центра получило три новых устройства конвекционного типа. Их используют для предотвращения переохлаждения пациентов, которые находятся в операционной и палате интенсивной терапии.

«Когда женщина выходит из наркоза, то бывает что начинается озноб. Буквально через 10-15 минут после включения обогревателя, пациентки отмечают, что стало даже жарко», — рассказала старшая медсестра отделения анестезиологии и реанимации Татьяна Кокорева.

Новая техника имеет четыре температурных режима, две скорости воздушного потока, датчик и расходные материалы.

«Используем специальные одеяла, которые при подключении превращаются в „воздушное облачко“, и пациенткам очень комфортно, и нам спокойно, что они быстро согреваются», — отметила медсестра.

В учреждении продолжают обновление оборудования. Так, в женской консультации скоро запустят программно-аппаратный комплекс суточного мониторирования артериального давления.