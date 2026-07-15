Видновский перинатальный центр провел выездной день открытых дверей

В Видновском перинатальном центре состоялся очередной выездной день открытых дверей для будущих мам. На встречу с заведующей консультативно-диагностическим центром Кристиной Левочкиной пришли 10 беременных женщин.

Во время общения участницы интересовались порядком госпитализации, списком необходимых вещей для поступления в перинатальный центр, возможностью партнерских родов, различиями между родами по полису ОМС и по контракту, а также условиями пребывания мам и новорожденных и организацией выписки.

«Такие встречи в формате живого диалога всегда проходят очень интересно и открыто. Будущим мамам важно заранее познакомиться с перинатальным центром, узнать все детали и получить ответы на волнующие вопросы. Мы стараемся сделать этот путь максимально понятным и комфортным для каждой женщины», — подчеркнула Кристина Левочкина.

Гостьи не только задавали вопросы специалисту, но и делились своими переживаниями. Многие признались, что после беседы стали лучше понимать, как будет организована помощь в день рождения ребенка, и почувствовали себя более подготовленными к предстоящему событию.

Выездные дни открытых дверей помогают будущим родителям заранее познакомиться с врачами, узнать об особенностях работы учреждения и получить необходимую поддержку еще до появления ребенка на свет.